ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.40近辺、ユーロドルは1.1585近辺で推移している。これまでのレンジは、ドル円が156.10-156.58、ユーロドルが1.1582-1.1602となっている。足元の水準はややドル高に傾いている。ただ、前日終値からはさほど離れず、小動きとなっている。ＣＭＥデータセンターのトラブルにより、多くの商品相場や一