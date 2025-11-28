ガールズグループTWICE（トゥワイス）の「STRATEGY（ストラテジー）」が、K−POPガールグループ初の米国レコード産業協会（RIAA）からプラチナ認証を獲得した。RIAAが26日、公式ホームページで発表した。24年12月6日発売された14枚目ミニアルバム収録曲「STRATEGY」がプラチナ公式認証を獲得。これでTWICEはすでにRIAAゴールド認証を得た「The Feels（ザ・フィールズ）」、「I CAN'T STOP ME（アイ・キャント・ストップ・ミー）」