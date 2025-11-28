プロ野球・広島は28日、育成選手契約を締結した河野佳投手の背番号を発表しました。河野投手は22年に大阪ガスからドラフト5位で入団。今季の1軍での登板はなく、21日に育成選手として再契約しました。契約時には「もう1度支配下登録されるように、頑張っていきます」と意気込みました。背番号は「127」に変更となります。