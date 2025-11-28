クマの出没が相次ぐ中、東京海上日動火災保険は、観光やレジャー事業者向けのクマ保険を12月から販売します。これまでもクマに襲われたことによる負傷や物損などへの補償はありましたが、新たな保険では、クマが宿泊施設やキャンプ場などに侵入し、休業を強いられた事業者に対して、補償を行います。予約の取り消しによって失われた営業利益分や、クマを威嚇する装置や電気柵などの設置費用を補償するということです。クマ対策につ