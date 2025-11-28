キヤノンは２８日の取引終了後、キヤノン電子に対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株３６５０円。ＴＯＢが成立した場合、キヤノン電は所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。 買付予定数の下限は４７３万１００株（所有割合１１．５８％）で、上限は設定しない。買付期間は１２月１日から２０２６年１月１９日まで。キヤノン電はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に