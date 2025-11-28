2025年11月26日、韓国メディア・韓国経済は、東京都がホテル・旅館利用者に課している宿泊税について、宿泊料の3％定率制を導入し、事実上の引き上げを検討していると報じた。東京都は現在1泊100〜200円に固定されている宿泊税を、宿泊料の3％を課税する定率制へ変更する方向で調整している。東京都が02年から導入している現在の宿泊税制度では宿泊料が1万円以上1万5000円未満であれば100円、1万5000円以上であれば200円の宿泊税が