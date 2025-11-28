大湾区航空（グレーターベイ航空）は香港特別行政区国際空港で11月26日午前、同社初のボーイング737MAX9機の就航記念式典を行いました。米シアトルにあるボーイングの生産拠点から22日に到着した機体で、大湾区航空は同機の運航を開始しました。グレーターベイ航空が注文したボーイング737MAX9はボーイング737MAX8より3列分多くの座席を配置でき、最大で220人の乗客を搭載できます。航続距離は最長で3550カイリ（6575キロ）です。