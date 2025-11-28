２８日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に４日続伸。バリュー系銘柄を中心に買いが流入した。 大引けの日経平均株価は前日比８６円８１銭高の５万０２５３円９１銭。プライム市場の売買高概算は１８億９６７７万株。売買代金概算は４兆６９９５億円となった。値上がり銘柄数は１１４９と全体の約７１％、値下がり銘柄数は４０３、変わらずは５６銘柄だった。 前日の米株式市場は、感謝祭の祝日で休場だった。