ロッテの木村優人投手（２０）が２８日、千葉市内の球団事務所で契約交渉し、１４００万円増の２０００万円で更改した（金額は推定）。「（金額を）３度見くらいしました」と高い評価を喜んだ。２年目の今季は開幕１軍を果たし、当初はリリーフとして登板。開幕３戦目で初勝利を飾った。６月中旬から先発に転向し８試合に登板。計２２試合に登板し３勝２敗、５ホールド、１セーブ、防御率３・３１の成績を残した。来季に向け