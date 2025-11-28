歌手の近藤真彦（61）が27日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。年齢を重ね、肉を食べられなくなったことを告白した。実は初対面だという女優の飯島直子と麻布十番の居酒屋でサシ飲み。好きな食べ物を聞かれ、「お寿司とか好きですね」と即答。刺身を注文しつつ、「お肉とかさぁ、ちょっと厳しくなって来ない?」と投げかけた。飯島が「お肉、全然大丈夫です」と返すと、近藤は「