28日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比120円高の5万250円で取引を終えた。出来高は1万5404枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては3.91円安。 株探ニュース