28日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比10.5ポイント高の3379.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万9369枚だった。この日のTOPIXの現物終値3378.44ポイントに対しては1.06ポイント高。 株探ニュース