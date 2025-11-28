28日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比40ポイント高の3万390ポイントで取引を終えた。出来高は2578枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万407.02ポイントに対しては17.02ポイント安。 株探ニュース