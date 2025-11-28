ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が２８日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸５億５０００万円プラス出来高でサインした。今季は開幕直後に腰の手術に踏み切り、シーズン終盤にも左脇腹を痛めて離脱。７５試合の出場にとどまり、不完全燃焼に終わった。目標に掲げていた全試合出場が昨年に続いてかなわず「本当に申し訳ない…。１４３試合出られなかったことが申し訳なかった」と唇をかんだ。来