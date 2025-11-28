28日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比20.5ポイント安の2024.5ポイントで取引を終えた。出来高は308枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2023.8ポイントに対しては0.70ポイント高。 株探ニュース