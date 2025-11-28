大阪府教育委員会は２７日、ＳＮＳで知り合った女子中学生に性的な画像を要求したとして、富田林市立中学校の教諭の男（３５）を懲戒免職処分とした。府教委によると、男は今年７月頃から８月にかけて、当時１２歳の女子中学生に、わいせつな行為をする様子をＳＮＳのビデオ通話で送信させるなどした。「性的欲求を満たすためだった。軽い気持ちで要求してしまった」などと話しているという。府教委はほかに、仕事帰りに居酒