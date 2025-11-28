28日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円39銭前後と、前日午後5時時点に比べ28銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円15銭前後と19銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース