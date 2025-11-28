東京都は、物価高対策の一環として、「東京アプリ」登録者への1万1000ポイント付与や、新生児への3万円の支援などを盛り込んだ追加の補正予算を発表しました。東京都の小池知事はきょう、定例の会見で、物価高対策をまとめた追加の補正予算を発表しました。補正予算には、都の公式アプリ「東京アプリ」でマイナンバーと連携した15歳以上の登録者に、1人1万1000円相当のポイントを付与することなどが盛り込まれています。アプリ上の