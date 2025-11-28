V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の長野GaRonsは27日（木）、須坂市市民体育館にて開催する12月6日（土）のホームゲームに大林素子さんをゲストとして迎えることを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 元女子日本代表でオリンピアン、現在は解説やお茶の間のバラエティ出演など、多岐にわたって活動する大林さんが、当日のレーヴィス栃木との試合後のVOMプレゼンターとして出演し