V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道が28日（金）、BiVi新さっぽろにてトークショーやフォトセッションを実施することを発表した。クラブ公式Xにて伝えている。 イベントが開催されるのは12月13日（土）で、札幌市のBiVi新さっぽろにて行われる。当日は2部制で、13:00からの1部はトークショーとフォトセッション、16:30からの2部は初めての試みとなる大喜利選手権とフォトセッシ