元お笑いコンビ、ピスタチオの小沢慎一朗（37）が、27日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0時）に出演。解散後の「3つの副業」を明かした。番組では、小沢が2022年5月に伊地知大樹とのコンビ、ピスタチオを解散したことを紹介。小沢は解散の理由について、新型コロナウイルス禍の時期に、自身が結婚して子どもができた一方、仕事が激減し、「スターを目指さなきゃいけない、芸人をやっ