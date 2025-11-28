LAメディア「2人はとても粋で唯一無二なことを達成するチャンスがある」ドジャースの大谷翔平投手が来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。地元ロサンゼルスでも話題になっているようで、ドジャース専門メディア「The Dodgers Bleed Los Podcast Network」は大谷と山本由伸投手の新たな“偉業”にも注目している。大谷と山本は野球日本代表「侍ジャパン」の一員として2023年大会の