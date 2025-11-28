ニューストップ > 国内ニュース > 誰にも気づかれないまま死産…産まれた時は「嬉しかった」 死体遺棄 国内の事件・事故 裁判 時事ニュース MBSニュース 誰にも気づかれないまま死産…産まれた時は「嬉しかった」 2025年11月28日 14時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今年8月、大阪市の公園で赤ちゃんの遺体が土の中から見つかった事件 死体遺棄の罪に問われた24歳の女は、出産時は「嬉しかった」と公判で供述 すぐに思いついたのは「土に埋めてかえしてあげること」だった、と語った 記事を読む おすすめ記事 那須川天心 今後について「辞めないっすよ。ダサいじゃないですか」 ボクシングには「好きになったし、まだまだこれから」【一問一答】 2025年11月25日 5時0分 会計士傷害致死、懲役12年判決 26歳の女に、東京地裁 2025年11月21日 16時37分 「ミステリーの女王」が心を壊した瞬間…アガサ・クリスティー失踪11日間の真相 2025年11月28日 7時0分 “姦通罪”や覚醒剤疑惑のトラブルも…死後2週間で発見された韓国女優の8周忌、最期は急性腎障害 2025年11月27日 12時50分