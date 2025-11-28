(C)MBS MBSニュース

誰にも気づかれないまま死産…産まれた時は「嬉しかった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 今年8月、大阪市の公園で赤ちゃんの遺体が土の中から見つかった事件
  • 死体遺棄の罪に問われた24歳の女は、出産時は「嬉しかった」と公判で供述
  • すぐに思いついたのは「土に埋めてかえしてあげること」だった、と語った
