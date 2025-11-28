心も体も疲れ果て、もうこれ以上先へは進めない……。普段、家事や子育てに奮闘するママたちも、苦しみや悲しみに襲われることがあるのではないでしょうか。『心が疲れたときみんなはどうしている？食欲もない。仕事も行きたくない。何もしたくないけれど、やらないとダメ。そういうときはどうしたらいいの？』「疲れているの？ムリしない方がいいよ。やらないとダメ、と思わないでね」と、同じように心の限界を経験したママた