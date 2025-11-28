「プロフィール画像変えました♡」かつて一世を風靡したアイドル歌手がデビュー当時の懐かしい写真を公開。近影と共に話題になっている。「プロフィール画像変えました♡デビュー時の18歳の頃」とインスタグラムにつづり、初々しい写真をアップしたのは畑中葉子(66)。オレンジのセーターにジーンズ、ロングブーツ姿の畑中がショートヘアで微笑んでいる。懐かしの1枚に「やっぱカワイイネ」「永遠の18歳！」「最