ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約交渉し、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした。7年契約の3年目だった今季は度重なるけがの影響で75試合の出場にとどまり、打率3割0分1厘、10本塁打、41打点。「何もできなかった。来年もっと貢献できるように」と唇をかんだ。現在は順調に回復し、来春に向けた準備を進めている。また、来年3月には、ワールド・ベースボール・クラシッ