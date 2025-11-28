＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は、後半12番終了時点で棄権した。【写真】別れのあいさつをする松坂大輔初日は2オーバーの上々スタートを切ったが、この日は前半で10オーバーを喫するなど苦戦。後半12番で『+4』を叩き、その直後に左足ふくらはぎの肉離れにより棄権を