＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2日目◇28日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、穴井詩がトータル6アンダー・単独首位に立っている。【写真】大ギャラリーを引き連れる河本結さん1打差2位に永峰咲希。2打差3位タイには阿部未悠、古江彩佳、岩井明愛、申ジエ（韓国）、3打差7位には鈴木愛が続いている。今季の年間女王・