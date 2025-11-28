北海道電力・泊原発3号機の再稼働について、北海道・鈴木直道知事は先ほど道議会で、容認する考えを表明しました。11月28日午後に始まった道議会の一般質問で、自民党議員から泊原発3号機の再稼働について見解を問われたのに対し、「当面取り得る現実的な選択と考える」などと答弁し、容認する考えを示しました。原発の再稼働には事実上、地元自治体や道の同意が必要とされていて、これまでに泊村と神恵内村、共和町が同意の意向を