アイドルグループ・LEVEL7のメンバー・YUME（有川結女）が27日、自身のXを更新。同日、自身の母が急逝し、29日と30日のライブを休演すると伝えた。【写真】アイドルグループ「LEVEL7」で活躍しているYUMEYUMEは、休演を伝えるグループのX投稿を引用して「今日、大好きなお母さんが急に亡くなってしまいました。突然のことで正直本当に受け入れられていません。週末のライブも出られないです。楽しみにしてくれていたみんな本当