BE:FIRSTの元メンバーで、俳優の三山凌輝さん（26）が27日、インスタグラムで生配信を行い、新会社を設立したことを発表。代表取締役・CEOを務めながら、ソロアーティストとしても活動することを明かしました。三山さんは、生配信の中で「新しく自分の新会社を設立させていただきました」と発表し、「CEOとして三山凌輝、フロントとして立たせていただくことになります」と新会社の代表取締役・CEOを務めることも明かしました。そ