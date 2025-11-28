俳優の梅沢富美男が２８日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、マイナ保険証特集で「本当に申し訳ないが、この話題に関しては全く分かってない」と白旗を上げた。この日は１２月２日から完全移行するマイナ保険証について特集。番組ではマイナ保険証の利用率は３１％程度とも紹介。まだまだ切り替えは浸透していないようだ。移行したのか？と聞かれた梅沢は「本当に申し訳ないが、この話題に関してはまったく分かってない。