お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が27日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）と生出演。妻がプールで紛失した片方のピアスを探し当てた芸人を実名告白した。「ウチの奥さんにダイヤの、買ってあげたんだよ、ピアスを。そしたらさ、プールで『ない！』って。『終わりじゃん』って」と切り出した。その場にアンタッチャブル山崎弘也（49）がいたという。矢作は「