アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで女優の矢島舞美（３３）が２８日、インスタグラムを更新。第２子を出産したことを報告した。この日は「【ご報告】」とし、文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様・お世話になっている皆様へ」と切り出し「私事ではございますが、この度、第二子が誕生いたしました」と伝えた。続けて「妊娠中は多くの方に支えていただき、皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も