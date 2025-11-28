郵便局限定スヌーピーグッズシリーズに、MLBドジャースとのスペシャルコラボアイテムが登場！500体限定の「2025 ドジャース SNOOPY ボブルヘッド 9.5インチ」(2万2000円)が、2025年11月26日から「郵便局のネットショップ」で販売開始となった。【画像】ドジャースユニフォーム姿のスヌーピーボブルヘッド、詳細を見る郵便局限定デザインとして500体のみ製造。「2025 ドジャース SNOOPY ボブルヘッド 第1弾」は2025年12月31日(水)ま