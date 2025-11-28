日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手が２８日、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。野手最年長となる３５歳が、新天地にかける思いを語った。契約は単年で現状維持の１億円（金額は推定）。以下は伏見の一問一答―今の心境は「今年のセリーグのチャンピオンチームに入ったことは凄く光栄に思います」―トレードを聞いたときの心境は「正直、急だったので驚きがあったんですけど、選手にとって