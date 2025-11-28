女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。かつて家事と仕事の両立で「帯状疱疹（ほうしん）」になったと打ち明ける場面があった。事前取材で家庭での朝の過ごし方を明かし、朝食は作りながら食べたり、掃除機は毎日かける、洗濯機も毎日朝、夕2回は回すなどの徹底ぶりを明かした2児のママ・北川。だが結婚当初よりはかなりセーブしているという。結婚当初、家事は「全部