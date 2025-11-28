北海道泊村の北海道電力泊原発3号機（右）＝4月原子力規制委員会の再稼働審査に合格した北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）を巡り、鈴木直道知事は28日、道議会で再稼働を容認する考えを表明した。一般質問で「原発の活用は当面取り得る現実的な選択と考えている」と答弁。3号機を視察し、泊村など周辺4町村の首長の意見を聴いた上で、道議会での質疑も踏まえて同意を最終的に判断すると説明した。早ければ来月12日の会期末ま