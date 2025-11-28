ドル円薄商いで方向感を欠く週明けの植田日銀総裁待ち、タカ派化を警戒 米感謝祭週末で取引が薄い中、値が飛びやすくドル円は値動きが荒い場面があった。仲値にかけ156.60円手前まで上昇したのち156.10円まで下落した。 きょう米国市場は再開するものの、感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため株式と債券市場は短縮取引となる。目立った経済統計や要人発言も予定されていないため週末を前に小動きになる