アイドルグループ「#ババババンビ」が、2026年3月をもって解散することを公式サイトで報告しました。【写真を見る】【 #ババババンビ 】「来年3月で解散」を公表「歴代メンバーが築き上げた“日本一の馬鹿騒ぎ”の歴史は、かけがえのない軌跡です」公式サイトでは「#ババババンビ 活動についてのご報告」と題し「2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告し