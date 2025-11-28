11月28日午前、新潟市東区を中心に停電が発生し、この影響で一時、新潟空港では一部の運航便や施設にも影響が出ました。停電の原因について調査していた東北電力ネットワークは午後2時前、原因は“落雷の影響”と発表しました。雷の影響で、電柱に設置されている開閉器が故障した影響で、28日朝から新潟市東区を中心に約300世帯で停電が発生しました。停電は28日正午までに解消しています。 新潟空港の管理会社などによる