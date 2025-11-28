【第45話】 11月28日 公開 【拡大画像へ】 竹書房は11月28日、のり伍郎氏によるマンガ「今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～」第45話を竹コミ！にて公開した。 本作は訳あって1人暮らしをしている高校生・今泉と、彼の自宅で一緒に暮らす3人のギャルとのインモラルな日常を描いた同人作品の一般連載版。第45話では、ホラー映画を見た後、皆で一緒