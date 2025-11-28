美郷町に現れたにじの”根元”を目指した映像が、ABSあきたアプリに投稿されました。撮影されたのは今月26日です。映像では、友人の車に乗っていた撮影者が、きれいに姿を現したにじを発見。にじの”根元”まで行ってみようと、車を走らせます。運よく、にじの方向に道路が続いていたこともあり、かなり近くまでたどり着くことができました。”その場所”と思われる場所に来てみると、にじは山の向こうに…26日の県内は雨のところ