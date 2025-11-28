みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。仕事中の小腹満たしや疲れて気分転換がしたい時に少し間食することでリフレッシュできることってありますよね！そこで今回は最近私が見つけた、お気に入りの間食を3つご紹介します。■働くわたしの味方。手軽にリフレッシュできるおやつ3選◇ほっと一息つきたい時に。「カリンのど飴＜贅沢マヌカハニー＞」まず1つ目はカリンのど飴＜贅沢マヌカハニー＞。1袋