三井Ｅ＆Ｓが急動意、一時１４．６％高と値を飛ばし２００７年以来約１８年ぶりの高値圏に浮上、一気に７０００円台まで駆け上がる場面があった。高市早苗政権が打ち出す財政出動を伴う経済政策にマーケットの関心が向かうなか、かつての日本のお家芸であった造船業界も国策の後押しが見込まれる状況となっている。国土交通省が造船業の設備投資を支援する「造船業再生基金」を設け、２０２５年度の補正予算案に１２００億