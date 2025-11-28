データセクション [東証Ｇ] が11月28日後場(13:35)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の25.1億円の黒字→1.7億円の黒字(前期は6.1億円の赤字)に92.9％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の39.4億円の黒字→16億円の黒字(前年同期は3.8億円の赤字)に59.2％減額した計算になる。 株探ニュース 会社