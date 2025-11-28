E&Iクリエイション株式会社は11月28日（金）、ソニーEマウントおよびニコンZマウント用の交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8」の最新ファームウェアを公開した。 ソニーEマウント用は、Exif情報に記載されるレンズ名を「SG-image 25mm F1.8 E」に変更。ニコンZマウント用においては、AF安定性の最適化と、一部のカメラとの組み合わせにおいてスリープできない問題の改善が施された。 アップデ