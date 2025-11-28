【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SB19がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「DAM-From THE FIRST TAKE」と「Time- From THE FIRST TAKE」の音源配信が、11月28日よりスタートした。 ■世界各国の会場をソールドアウトさせているSB19 「DAM」はフィリピンアーティストとして過去2番目の記録となるMV公開後24時間で400万回再生を記録し、米ビルボードの「World Digital Song Sales」