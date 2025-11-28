中央発條 [東証Ｓ] が11月28日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の19億円→105億円(前期は18.5億円)に5.5倍上方修正し、増益率が2.4％増→5.7倍に拡大し、16期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の5.6億円→91.6億円(前年同期は6億円)に16倍増額し、一転して15倍増益計算