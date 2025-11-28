大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災について、同市の足立信也市長は２８日午後に開かれた市災害対策本部会議で、佐賀関半島側の被災エリアについて、午後１時半での鎮火を宣言した。火災現場から南東に約１・４キロ離れた無人島・蔦島（つたしま）については、延焼の可能性が非常に低いとして「鎮圧状態」との判断を示した。火災は１８日夕に発生。半島側では住宅など１８２棟（暫定値）を焼いた。焼損範囲は半島